PSI arranca no vermelho. Greenvolt lidera perdas

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão de negociação desta quinta-feira em terreno negativo, com uma queda de 0,25%, em linha com as restantes praças europeias. A comandar as perdas está a Greenvolt, que esta quarta-feira celebra um ano em bolsa, com um recuo de 1,35%.



O PSI caiu para os 5.845,57 pontos, com 12 cotadas a descer e três a subir. Depois da empresa de energias renováveis, a Semapa é a que mais perde (-1,20%), seguindo-se a Galp (-0,69%). Já a EDP e a EDP Renováveis descem 0,41%. A Jerónimo Martins – a cotada com mais peso na bolsa de Lisboa – segue na mesma linha, com uma queda de 0,10%.

A Navigator, a Altri e os CTT são as três cotadas com ganhos, 0,31%, 0,16% e 0,16%, respetivamente.