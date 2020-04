PSI-20 desliza mais de 1% com BCP, Sonae e CTT a pressionar

A bolsa nacional abriu em queda, com o índice PSI-20 a descer 1,28% para os 4.091,84 pontos, alinhando-se com a tendência fortemente negativa que exibem as principais praças europeias.





Lá fora, os investidores retraem-se perante o peso dos dados económicos negativos que se vão acumulando e as esperanças no alívio que vão ficando reduzidas. Na última sessão, as bolsas do outro lado do Atlântico perderam fôlego após o anúncio de que o medicamento da Gilead para o tratamento da covid-19, no qual se depositavam grandes esperanças, não teve sucesso. Ao mesmo tempo, o desemprego nos Estados Unidos continua a crescer e já afeta 26 milhões de indivíduos, enquanto a atividade económica privada na Zona Euro desceu a mínimos recorde.



Por cá, o BCP reduz 2,70% para 9,38 cêntimos, sendo o peso pesado que mais penaliza o PSI-20. A Sonae também abala com uma forte quebra, de 3,58% para os 65,9 cêntimos, ultrapassada ainda pelo deslize de 3,70% para os 2,085 euros dos CTT.