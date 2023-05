A bolsa de Lisboa fechou a última sessão da semana em terreno negativo, em contraciclo com o resto da Europa e renovando mínimos de dois meses, pressionada sobretudo pela família EDP. O principal índice nacional, PSI, encerrou as negociações a desvalorizar 0,39% para 5.866,03 pontos.Entre as 16 cotadas que compõem o principal índice nacional, 9 terminaram o dia no vermelho, 6 no verde e 1 permaneceram inalteradas.

Entre os pesos pesados que mais pressionaram o índice, a EDP desvalorizou 0,76% para 4,54 euros, enquanto a EDP Renováveis perdeu 1,29% para 18,89 euros, renovando mínimos de 15 meses.





No restante setor energético, a Greenvolt caiu 2,50% para 6,24 euros, enquanto a REN subiu 0,61% para 2,48 euros.





Já a Galp valorizou 0,24% para 10,39 euros, à boleia do petróleo - que negoceia em alta, tanto em Londres como em Nova Iorque, perante a incerteza em torno da oferta da Organização dos Países Exportadores e aliados (OPEP+).





Entre as papeleiras, a Altri destacou-se, ao comandar a tabela das perdas, derrapando 3,33%, após a empresa de pasta e papel ter reportado – já depois da sessão lisboeta – que os lucros recuaram 34,3% para 19,6 milhões de euros no primeiro trimestre.





Os investidores estiveram ainda a digerir o "guidance" da empresa liderada por José Soares de Pina, o qual antecipa que o contexto de "destocking", consequência da desaceleração na procura global e normalização da logística mundial, deve continuar a pressionar os resultados da Altri no segundo trimestre.





No mesmo setor, a Navigator perdeu 0,93% para 3,42 euros, enquanto a Semapa permaneceu inalterada em 14,02 euros.





No retalho o sentimento foi misto. A Sonae deslizou 2,12%, batendo em mínimos de 8 de fevereiro, enquanto a Jerónimo Martins arrecadou 0,63% para 22,52 euros.





O BCP, por seu lado, ganhou 0,24% para 0,2124 euros.

(Notícia atualizada às 16:53 horas).