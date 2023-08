PSI iguala segunda melhor série do ano. Mota renova máximos de 2018 com sabor africano

E vão oito. A bolsa portuguesa fechou hoje no verde pela oitava sessão consecutiva, igualando a segunda melhor série do ano - registada em julho - e acompanhando o sentimento positivo vivido nas praças europeias, onde todos os setores seguem em alta. O PSI fechou nos 6.204,73 pontos, máximo desde finais de julho e uma subida de 0,84%.A Ibersol, com uma queda de 0,3%, para os 6,74 euros, impediu o pleno de ganhos na bolsa de Lisboa.A Mota-Engil foi quem mais brilhou ao ganhar 2,26%, para os 2,72 euros, renovando máximos de cinco anos. A construtora anunciou esta terça-feira ter ganho dois contratos em África no valor de 945 milhões de euros.A dar força ao índice estiveram em destaque o BCP, que avançou 1,51%, para os 0,255 euros, máximo de um mês, bem como a Altri, que renovou máximos de nove meses ao subir 1,29%, até aos 4,548 euros.O grupo EDP também renovou máximos de um mês. A EDP ganhou 1,04%, para os 4,362 euros, enquanto o braço para as renováveis subiu 0,83%, terminando o dia a valer 17,71 euros e afastando-se cada vez mais dos mínimos desde março de 2021 registados em meados de agosto.Ainda entre os pesos pesados, a Galp encerrou nos 12,585 euros, uma subida de 0,68% e o valor de fecho mais alto em sete meses, enquanto a Jerónimo Martins valorizou 0,42%, até aos 23,86 euros.Nota ainda para a Navigator, que ganhou 0,54% e encerrou em máximos de três meses, cotando nos 3,374 euros.