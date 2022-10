PSI na linha d'água. Nos lidera ganhos

Das 15 cotadas do índice, 8 negoceiam a subir, cinco caem e duas estão inalteradas.

A bolsa de Lisboa abriu a negociação desta quarta-feira a negociar na linha d'água, registando, no entanto, ganhos ligeiros.O PSI avança 0,05% para os 5.402,77 pontos, numa altura em que as praças europeias que se encontram já a negociar se vestem de verde.A registar os maiores ganhos está a Nos, que avança 1,98%, seguida pela Mota-Engil que sobe 0,88% e a Navigator que valoriza 0,72%.A construtora liderada por Gonçalo Moura Martins anunciou esta terça-feira a emissão de 70 milhões de euros em obrigações a cinco anos junto de 4.308 investidores tanto de retalho como institucionais, montante que será admitido a negociação esta quinta-feira.Ainda a registar ganhos está a Galp que sobe 0,62%, depois de ontem ter mergulhado quase 5% após notícias que davam conta de que o fornecimento de gás natural por parte da Nigéria poderá estar em risco de incumprimento dos fornecimentos contratados, devido às inundações registadas no país.A maior cotada da bolsa de Lisboa, a Jerónimo Martins avança 0,05%.Já o lado negativo é liderado pela EDP que desvaloriza 0,79%, seguido pela Ren que cai 0,61% e a EDP Renováveis que perde 0,59%.O BCP, que anunciou esta terça-feira uma emissão de 350 milhões de euros em dívida com um juro de 8,5%, negociava nos primeiros minutos a ceder 0,23%.