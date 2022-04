PSI na "linha de água" no regresso após a Páscoa. Galp sobe mais de 1%

A bolsa de Lisboa regressou à negociação esta terça-feira com um arranque na "linha de água". O índice de referência nacional subia uns ténues 0,03% no arranque, para 6.135,07 pontos. Das 15 cotadas que compõem o índice, nove estavam a subir, quatro a cair e duas inalteradas, sendo estas a Mota-Engil (1,38 euros) e a Sonae (1,04 euros).



A Galp liderava do lado dos ganhos, a valorizar 1,21% para 12,085 euros, num dia em que o petróleo está no vermelho, mas o Brent continua acima da fasquia dos 112 dólares por barril. A segunda maior valorização pertencia à Navigator, a apreciar 0,33% para 3,67 euros.



A Greenvolt avançava 0,27% no início da negociação, com as ações a cotar nos 7,33 euros. Já a Corticeira Amorim estava a valorizar 0,2%, nos 10 euros, e o peso pesado Jerónimo Martins somava 0,19% para 20,66 euros.



Do lado das quedas, destacam-se as cotadas do grupo EDP. A EDP recuava 0,96% no arranque, para 4,654 euros, enquanto a EDP Renováveis cedia 0,61% para 22,99 euros. A EDP Renováveis anunciou ainda antes da abertura do mercado os dados operacionais do primeiro trimestre. Nos primeiros três meses de 2022, a empresa liderada por Miguel Stilwell d’Andrade registou um aumento de 14% na energia produzida, totalizando 9,2 TWh de energia limpa.



A Altri estava a desvalorizar 0,07% no arranque, a cotar nos 6,78 euros.



As bolsas europeias estão a negociar no vermelho esta terça-feira, com o conflito na Ucrânia a pesar no sentimento dos investidores.

