PSI retoma a fasquia dos seis mil pontos impulsionado por EDPR e BCP

A bolsa portuguesa encerrou a última sessão da semana em alta, acompanhando o sentimento positivo vivido nas principais praças europeias. O PSI avançou 0,57%, para os 6.024,10 pontos, retomando a fasquia dos seis mil pontos.Apenas cinco cotadas fecharam no vermelho, enquanto 10 terminaram o dia no verde e a Ibersol encerrou inalterada.A Greenvolt liderou os ganhos, com uma subida de 1,88%, para 6,22 euros. Ainda no setor das energias verdes, a EDP Renováveis ganhou 1,43%, para os 17,04 euros, num dia em que o CaixaBankBPI melhorou a recomendação para as ações, embora baixando o preço-alvo.Outro dos impulsionadores do PSI foi o BCP, que subiu 1,11%, fechando nos 0,2468 euros. Entre os pesos pesados, a Galp também contribuiu para o bom desempenho da praça nacional ao valorizar 1,04%, para 12,09 euros, e a EDP subiu 0,79%, fechando a valer 4,097 euros.O setor papeleiro também viveu um dia positivo: a Navigator avançou 1,09%, a Altri subiu 0,83% e a Semapa valorizou 0,31%.A travar maiores ganhos do PSI, os CTT recuaram 1,29%, para os 3,445 euros, ao passo que a Jerónimo Martins perdeu 0,41%, para 24,16 euros, e a Mota-Engil cedeu 0,41%, fechando nos 2,42 euros.