Queda de 2% da EDP deixa Lisboa com menor subida da Europa. Ibersol em níveis pré-pandemia

O PSI subiu 0,37%, para os 6.112,95 pontos, na última sessão da semana. A praça portuguesa acabou por ter a menor subida entre as principais bolsas da Europa Ocidental. Das 16 cotadas do índice nacional, apenas três fecharam no vermelho, com as restantes 13 a terminarem o dia em alta.A Ibersol brilhou com uma subida de 3,55%, para os 7 euros, máximo desde 9 de março de 2020, ainda antes da chegada da pandemia da covid-19 a Portugal. A dona dos restaurantes Pizza Hut ou KFC, entre outros, beneficiou do anúncio da proposta de dividendo e do programa de recompra de ações próprias. Hoje, aliás, foi negociado um bloco de 90 mil ações da Ibersol a 7 euros.Do lado dos ganhos destacaram-se também a Mota-Engil e Greenvolt, com valorizações de 1,84% e de 1,75%, respetivamente.Entre os pesos pesados, o BCP pôs fim a uma série de quatro sessões no vermelho e avançou 1,65%, até aos 0,222 euros, enquanto a Galp, que apresentou resultados antes da abertura da negociação, ganhou 0,67%, para os 10,57 euros.A Jerónimo Martins subiu 0,35%, para 22,92 euros, e a EDP Renováveis valorizou 0,15%, fechando nos 20,21 euros.A impedir maiores ganhos no PSI, a EDP, que divulgou as contas trimestrais ontem após o fecho, recuou 2,03%, para os 4,866 euros.