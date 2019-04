A bolsa nacional iniciou o dia com uma queda ligeira, num arranque de sessão pouco definido entre os congéneres europeus, com alguns índices a subirem e outros a caírem.A marcar o passo nos mercados continua o Brexit, depois de ontem os líderes europeus terem acordado um adiamento até 31 de outubro para que o Reino Unido concretize a saída da União Europeia. Ainda assim, há exigências: Londres terá de participar nas eleições europeias, agendadas para o final de maio, a não ser que ractifique o acordo de saída primeiro.Ontem o dia foi marcado pelo fim da reunião do Banco Central Europeu (BCE), não havendo novidades, mas tendo a autoridade reiterado o seu compromisso no apoio à economia e ao sistema financeiro. Também ontem ao final do dia foram publicadas as actas da última reunião da Resreva Federal (Fed), verificando-se uma elevada incerteza. Alguns responsáveis admitiram descer os juros ainda este ano, enquanto outros defenderam a necessidade de se subir o preço do dinheiro mais no final do ano.Na bolsa nacional, o PSI-20 recua 0,03% para 5.323,71 pontos, com nove cotadas em alta, cinco em queda e quatro inalteradas.A pesar na negociação está o retalho, com a Jerónimo Martins a recuar 0,14% para 13,81 euros e a Sonae SGPS a ceder 0,79% para 0,938 euros.A EDP Renováveis segue a mesma tendência, descendo 0,8% para 8,66 euros.No sentido oposto está o BCP, ao subir 0,42% para 0,2372 euros, e a EDP, que aprecia 0,26% para 3,479 euros.