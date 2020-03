26.614,04

8.851,23

3.068,21 pontos)

A puxar pela bolsa de Nova Iorque estão as tecnológicas, algumas das cotadas mais sensíveis aos travões com que a bolsa nova-iorquina se tem deparado. A Apple sobe 2,36% para os 296,16 dólares, a Qualcomm 0,98% para os 78,70 dólares e a Nvidia avança 1,38% para os 269,55 dólares.



Estas subidas verificam-se depois de, na última sessão, os mesmos índices terem fechado a perder quase 3%, uma fuga das ações alimentada pelos receios de que o corte de emergência por parte da Reserva Federal norte-americana – que desceu ontem os juros diretores em 50 pontos base – não fosse suficiente para conter o impacto económico da epidemia de coronavírus.



Apesar de a reação, na sessão anterior, ter sido negativa, também a contribuir para os ganhos registados de hoje em Wall Street estará a decisão anunciada pela Reserva Federal dos Estados Unidos. O corte de juros é uma medida que, por norma, é bem recebida pelos mercados, já que reforça a liquidez da economia.



No campo político, após vencer em 10 dos 14 estados que, esta terça-feira, foram a votos nas primárias do Partido Democrata, Joe Biden não só ganhou esperanças redobradas quanto a uma possível nomeação, algo que parecia fora de cenário há apenas uma semana, como ultrapassou o número de delegados que irão nomear o candidato democrata na convenção nacional de julho.



A prestação do ex-vice-presidente dos Estados Unidos foi bem recebida em Wall Street. Biden é visto como um candidato moderado enquanto Sanders é temido pelas propostas anti-capitalistas entre as quais a distribuição de 20% do capital social das cotadas americanas aos respetivos trabalhadores.

Se dúvidas houvesse de que Bernie Sanders está longe de ter muitos amigos em Wall Street, a reação das principais bolsas dos Estados Unidos aos resultados da "superterça-feira" das primárias democratas, que confirmaram o ressurgimento em grande de Joe Biden, confirmaram que os investidores norte-americanos querem ver o senador independente do Vermont longe da Casa Branca.Depois da forte queda de ontem, o índice industrial Dow Jones abriu a sessão desta quarta-feira, 4 de março, a ganhar 2,69% para os, tendência idêntica à registada pelo Nasdaq Composite (1,92% para os) e ao Standard & Poor's 500 (2,16% para os