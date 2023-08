Resultados da Farfetch "dão passo atrás" e ações tombam para mínimos históricos

Leia Também Farfetch passa de lucro a prejuízo no segundo trimestre do ano

Leia Também Farfetch remodela negócio e prepara adeus ao segmento de beleza um ano depois

As ações da Farfetch chegaram a afundar 43%, durante a sessão desta sexta-feira, tendo tocado em mínimos históricos intradiários, após a empresa liderada pelo português José Neves ter reportado esta quinta-feira que passou de lucro a prejuízo no segundo trimestre.Os títulos chegaram a desvalorizar 43,07% para 2,71 dólares, um novo mínimo histórico desde a sua entrada em bolsa em 2018.Entretanto, as ações "aliviaram" para uma queda de 33,93% para 2,75 dólares, tendo desde o início do ano derrapado 37,64%.A Farfetch registou um prejuízo de 281,34 milhões de dólares no segundo trimestre do ano, depois de registar lucros de 67,67 milhões de dólares no período homólogo de 2022.A plataforma de comércio de moda de luxo registou receitas de 572 milhões de dólares, uma queda de 1,28% face ao período homólogo e aquém do esperado pelo consenso de mercado (650,71 milhões de dólares).O EBITDA (lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) aprofundou a queda para um resultado negativo de 30,57 milhões de dólares, contra 24,22 milhões no segundo trimestre do ano passado, tendo ainda ficado acima do esperado pelos analistas (-11,4 milhões de dólares).Já o valor bruto das mercadorias (GMV – Gross Merchandise Value) cresceu 1,2% para 1.032,6 milhões de dólares. Sem o impacto cambial, o GMV teria subido apenas 0,8%.Também o GMV desapontou os especialistas, que apontavam para 1,12 mil milhões de dólares.Os analistas estão dececionados e alertam para o efeito desta surpresa negativa nas ações. "[A Farfetch] deu um passo atrás", depois de um primeiro trimestre encorajador, considera o analista Ike Boruchow do Wells Fargo.Já Lauren Schenk do Morgan Stanley defende que até que a perceção sobre a empresa melhore, "as ações manter-se-ão abaixo de uma avaliação justa".Lauren Schenk vai mais longe e avisa mesmo que a confiança na administração liderada por José Neves precisa de ser restaurada para que entrem em cenas novos compradores de ações da companhia.Entre as 21 casas de investimento que cobrem o desempenho em bolsa da Farfetch, 10 recomendam "manter" os títulos, nove "comprar" e duas "vender".O consenso dos analistas fixa o "target" em 7,67 dólares, apontando para um potencial de valorização de 167,24% para os próximos 12 meses, face à última cotação de fecho.