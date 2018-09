SAD do Benfica desliza mais de 9% em bolsa

As acções da SAD do Benfica caíram mais de 9%, um dia depois de ter sido revelado que a SAD e Paulo Gonçalves foram acusados de crimes de corrupção no âmbito do processo e-toupeira.

A SAD do Benfica está a perder 9,01% para 2,02 euros, tendo já trocado de mãos mais de três mil acções da cotada, quando a média diária dos últimos seis meses é de cinco mil. As acções elevam assim para mais de 13% a queda acumulada nos dois últimos dias.





A queda das acções surge depois de ontem o Sport Lisboa e Benfica e o assessor jurídico da sua SAD, Paulo Gonçalves, terem sido acusados de crimes de corrupção no âmbito do processo e-toupeira. De acordo com o site da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL), o Ministério Público "requereu o julgamento em tribunal colectivo por factos apurados no âmbito do inquérito referente aos acessos ao sistema CITIUS", adiantou a revista Sábado.