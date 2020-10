Santander dispara em bolsa após lucros acima do esperado

Depois de ter registado um prejuízo recorde no primeiro semestre do ano o Santander regressou em força aos lucros no terceiro trimestre, o que está a motivar uma valorização substancial nas ações do banco espanhol.



Os títulos valorizam 4,36% para 1,798 euros e já estiveram a subir 4,95% durante a manhã. As ações reagem aos números favoráveis reportados pelo banco esta terça-feira, que surpreenderam os analistas pela positiva.





No primeiro semestre o banco liderado por Ana Botín sofreu o primeiro prejuízo na história de 160 anos desta instituição financeira, com resultados líquidos negativos acima de 10 mil milhões de euros devido às provisões constituídas para fazer face às perdas relacionadas com a pandemia.

No terceiro trimestre os lucros totalizaram 1,75 mil milhões de euros, o que representa um aumentou face ao período homólogo e compara com lucros de mil milhões de euros estimados pelos analistas.





Os resultados recorrentes nos primeiros nove meses do ano (excluindo as provisões efetuadas no segundo trimestre e outros itens extraordinários) baixaram 41% para 3.658 milhões de euros. O resultado líquido foi negativo em 9 mil milhões de euros.





Além disso, o Santander estimou fechar o ano com um resultado líquido recorrente de 5 mil milhões de euros, também bem acima dos 3,66 mil milhões de euros estimados pelos analistas.





Outro fator que está a beneficiar as ações diz respeito aos rácios capital, já que o banco conseguiu chegar a setembro com um CET1 de 11,98%, o que se situa acima dos 11,84% em junho.





A atividade no Brasil esteve em destaque pela positiva, gerando lucros recorrentes de 550 milhões de euros, acima dos 420 milhões de euros estimados.





Com a recuperação no terceiro trimestre o Santander pretende voltar a remunerar os acionistas, necessitando para tal do ok do Banco Central Europeu.





"tendo em conta o desempenho atual do grupo, a força do seu balanço, o perfil de liquidez e o mix de negócios, estou confiante que seremos capazes de retomar o pagamento de dividendos em dinheiro assim que as condições regulatórias o permita", disse Ana Botin, chairman do banco.

Apesar da subida de hoje, as ações do Santander acumulam uma queda superior a 50% este ano.