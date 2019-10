Segmento intermédio da Euronext ganha requisitos mais leves

O Euronext Growth, o segmento da bolsa dedicado e pequenas e médias empresas, foi registado no "SME Growth Market", uma acreditação que permite às empresas aceder a este mercado com regras e prospetos mais leves.



Os rígidos requisitos de entrada são um dos grandes entraves apontados pelas empresas ao mercado de capitais, mas as companhias que queiram aceder ao mercado de dívida ou de ações do Euronext Growth vão passar a beneficiar de um conjunto de requisitos mais facilitado.



De acordo com um comunicado emitido pela Euronext, "este estatuto, introduzido pela DMIF II, foi desenhado para facilitar o acesso ao mercado de capitais para pequenas e médias empresas europeias", procurando responder às necessidades específicas de empresas desta dimensão e passará a estar em vigor nos mercados Euronext (Portugal, Bélgica, França e Irlanda).



Uma das vantagens do estatuto é que as empresas vão beneficiar de um prospeto mais simplificado, com menos requisitos em termos de conteúdos, o que poderá impulsionar novas operações no mercado de capitais.