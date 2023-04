Semapa lidera regresso aos ganhos em Lisboa. EDP em máximos de dois anos

O principal índice nacional começou esta sexta-feira a negociar em terreno positivo e está assim em consonância com os principais índices europeus, depois de ter registado ontem uma queda de 1%.O PSI avança 0,38% para 6.183,23 pontos, com 12 cotadas no verde, duas no vermelho e duas inalteradas, a Ibersol e a Sonae.A registar os maiores ganhos está a Semapa que sobe 1,88% para 14,1 euros, acompanhada pela EDP que ganha 1,01% - subindo a máximos de mais de dois anos nos 5,21 euros e a Mota-Engil que valoriza 0,8% até aos 1,774 euros, depois de ontem ter tombado quase 14% num movimento de correção perante os fortes ganhos desde o início do mês.Entre os pesos pesados, a Galp ganha 0,74% para 10,895 euros, a Jerónimo Martins avança 0,27% nos 21,98 euros, ao passo que a EDP Renováveis cresce 0,6% até aos 20,25 euros, após ter anunciado esta manhã, antes da abertura da sessão, que assegurou um contrato de aquisição de energia de longo prazo com a The Procter & Gamble Company (P&G) para a venda da energia produzida por um portfólio solar de 109 MWac (142 MWdc) em Itália.A Nos avança 0,46% até aos 3,96 euros no dia em que paga aos acionistas um dividendo bruto de 0,43 euros por ação, relativo aos resultados de 2022Já do lado das quedas está a REN que recua 0,37% até aos 2,67 euros e o BCP que cede uns ligeiros 0,04% para 0,228 euros.