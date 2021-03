"Short-selling" nos CTT volta a cair e reforça mínimos de quatro anos com redução do BlackRock

á chegou a ser de 9,99% em 2018.

As ações da empresa estão a valorizar ligeiramente (0,30%), num dia em que o CaixaBank BPI subiu o preço-alvo da sua cotação em 20% , de 2,90 euros para 3,50 euros, mas baixou a recomendação de "comprar" para "neutral" devido à subida recente das cotações e à incerteza relacionada com a renegociação do contrato de concessão do serviço postal universal.Só este mês, a cotação dos CTT acumula uma valorização de cerca de 30%, num movimento que se adensou após a apresentação de resultados. Apesar da queda homóloga de 42,9% no lucro líquido referente a 2020 para os 16,7 milhões de euros, os analistas aplaudiram os números, uma vez que mostram uma recuperação na reta final do ano. O CaixaBank BPI ficou agradado com os resultados do quarto trimestre , bem como com as expectativas da companhia para este ano. Para o analista Filipe Leite os resultados do quarto trimestre "confirmam a tendência de recuperação suportada pelo forte crescimento" da divisão de encomendas (E&P), que viu as receitas dispararem 45% no trimestre, com a margem EBITDA a subir 11 pontos percentuais.O conselho de administração dos CTT vai propor a distribuição aos acionistas de um dividendo de 0 ,085 euros por ação , o que traduz um corte de 22,7% face à remuneração proposta no ano passado, de 0,11 euros, que acabou por ser cancelada pela empresa devido ao impacto da pandemia. No ano anterior, os CTT pagaram um dividendo de 0,10 euros por ação, enquanto em 2018 a distribuição dos lucros aos acionistas foi de 0,38 euros por ação.Para 2021 os CTT estima um crescimento de dois dígitos no EBITDA, com o desempenho do comércio eletrónico, Banco CTT e outras unidades a compensarem o baixo crescimento nas receitas do serviço de correio.