Sonae em ex-dividendo perde 3,5% e pressiona PSI-20

A bolsa nacional está a negociar em queda esta terça-feira, 28 de maio, depois de duas sessões consecutivas de ganhos, com o PSI-20 a perder 0,20% para 5.130,42 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, nove seguem em alta, seis em queda e três inalteradas.





A praça portuguesa contraria desta forma a tendência positiva das principais congéneres europeias, numa sessão em que os investidores continuam a refletir o alívio com a vitória dos partidos pró-União Europeia nas eleições que terminaram este fim de semana.





Além disso, o mercado procura novos catalisadores depois das tensões comerciais entre Estados Unidos e China que marcaram as últimas semanas. Hoje, voltam à negociação as bolsas norte-americanas e britânica, depois da comemoração de feriados na segunda-feira, que ditaram o encerramento destes mercados.





Por cá, o PSI-20 está a ser penalizado sobretudo pela Sonae, que desliza 3,55% para 88,2 cêntimos, no dia em que desconta o dividendo de 4,5 cêntimos que será pago aos acionistas. Se não fosse este efeito, os títulos estariam a subir mais de 1%.





Além da Sonae, também as cotadas do grupo EDP e a Nos contribuem para a descida. A operadora liderada por Miguel Almeida cai 0,82% para 5,47 euros, a EDP desce 0,27% para 3,362 euros e a EDP Renováveis perde 0,79% para 8,74 euros.





Do lado dos ganhos, o BCP soma 0,47% para 25,80 cêntimos, a Jerónimo Martins ganha 0,11% para 14,04 euros e a Corticeira Amorim valoriza 1,57% para 10,38 euros.





Fora do PSI-20, a Teixeira Duarte avança 2,16% para 11,85 cêntimos, depois de a empresa ter revelado ontem que registou lucros de 8,02 milhões de euros nos três primeiros meses do ano, o que compara com prejuízos de 2,09 milhões no mesmo período de 2018.