Sonae sobe quase 2% na bolsa de Lisboa antes de apresentar resultados

Ainda no setor do retalho, a Jerónimo Martins avançou 1,31%, para 20,92 euros. Já a Galp foi a segunda cotada que mais cresceu, ao registar um ganho de 1,33%, para 9,010 euros por ação. Em alta fecharam também outros pesos-pesados como a EDP (0,40%) e a EDP Renováveis (1,25%).

Em contraciclo, destacaram-se os CTT, com uma desvalorização de 2,25%, para 4,125 euros, depois de terem aumentado as apostas na sua queda em bolsa . Na terça-feira, já depois do fecho de sessão, o fundo Citadel Advisors comunicou o regresso ao capital dos CTT, depois de lá ter estado entre 2017 e 2020 com uma posição de apenas 0,5%. conclusão da negociação dos direitos do aumento de capital . A dona das marcas Pizza Hut, KFC, Taco Bell e Burger King terminou a corrida aos direitos da Ibersol, que acontecia desde 28 de outubro, com 1,498 milhões de direitos transacionados referentes ao aumento de capital em curso.Esta quarta-feira, o otimismo reinou nas bolsas europeias. O Stoxx 600, índice que agrupa as 600 maiores cotadas europeias, somou 0,19%, enquanto o espanhol IBEX ganhou 0,76%, o francês CAC 40 subiu ligeiramente 0,03%, o alemão DAX valorizou 0,15% e o italiano FSTE MIB avançou 0,45%.O fecho em alta na Europa acontece no mesmo dia em que foi divulgada a taxa de inflação dos Estados Unidos, relativa ao mês de outubro. Os dados do Departamento do Trabalho norte-americano indicam que a inflação acelerou para 6,2% face a igual período do ano passado, atingindo o valor mais alto desde