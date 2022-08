Tecnológicas pressionam Wall Street. Nasdaq caiu mais de 1%

As bolsas norte-americanas encerraram a sessão desta terça-feira em terreno negativo, pressionadas sobretudo pelas tecnológicas. O setor recuou após a gigante de chips Micron Technolohy ter divulgado que as suas receitas deverão falhar as estimativas, agravando os receios de recessão.



O tecnológico Nasdaq Composite foi o que mais caiu. O índice perdeu 1,19% para 12.493,93 pontos, enquanto o "benchmark" S&P 500 cedeu 0,42% para 4.122,47 pontos e o industrial Dow Jones recuou 0,18% para 32.774,41 pontos.





Os investidores estão agora mais cautelosos, à espera da divulgação, esta quarta-feira, dos dados da inflação relativos a julho nos Estados Unidos. As estimativas são de que o índice de preços tenha recuado face aos 9,1% registados em junho, mas ainda assim permaneça elevado.Os últimos dados divulgados do outro lado do Atlântico, os do emprego, duplicaram as previsões dos analistas. Só no mês de julho, foram criados mais de 500 mil postos de trabalho no país.



Lindsey Bell, estratega-chefe no Ally, admitiu, em declarações à Bloomberg, que os mercados poderão ter semanas voláteis pela frente. "Ainda teremos novos dados do emprego, da inflação e Jackson Hole – encontro que todos os anos reúne vários banqueiros centrais e ministros da Finanças – até chegarmos à reunião da Reserva Federal norte-americana de Setembro", apontou.



Os investidores estimam que a agressiva subida das taxas de juro por parte da Fed possa continuar em setembro, havendo mesmo quem coloque em cima da mesa uma subida em 100 pontos base.