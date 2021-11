Telecom Italia escala 29% após oferta da KKR

As ações da operadora italiana Telecom Italia seguem a escalar em bolsa. Os títulos já dispararam um máximo de mais de 29%, com os investidores a reagirem à oferta lançada pelo KKR, que avalia a companhia em 10,8 mil milhões de euros.





A Telecom Italia segue a disparar 23,03% para 0,4263 euros, depois de já ter estado a subir 29,87% para 0,45 euros. Esta escalada surge na sequência da oferta lançada pelo fundo norte-americano.





De acordo com a informação divulgada este domingo, o KKR oferece 0,505 euros por cada ação da operadora transalpina, o que representa um prémio de 46% face à cotação de fecho de sexta-feira, quando as ações da empresa valiam 0,35 euros. A operação estaria condicionada a que o KKR alcançasse um mínimo de 51% do capital e que a intenção do fundo é retirar a empresa de bolsa.





A francesa Vivendi, que detém 23,75% do capital da Telecom Italia, também está a reagir ao anúncio, com os títulos a subirem mais de 2%, a maior subida em dois meses, isto apesar da operadora francesa ter adiantado que é "improvável" apoiar a oferta do fundo norte-americano.





A oferta está também a agitar a negociação no setor das telecomunicações na Europa, com o índice do setor no Stoxx 600 a valorizar 1,36%.