KKR oferece 10,8 mil milhões de euros pela totalidade da Telecom Italia

Cassa Depositi e Prestiti, que controla uma posição de 9,81%.



A administração da Telecom Italia reuniu este domingo para avaliar a oferta apresentada pelo fundo norte-americano KKR para comprar a operadora de telecomunicações italiana, indicou a empresa em comunicado.A oferta, que é "indicativa e não vinculativa", propõe pagar 0,505 euros por cada ação da operadora transalpina, o que representa um prémio de 46% face à cotação de fecho de sexta-feira, quando as ações da empresa valiam 0,35 euros.O comunicado detalha que a operação estaria condicionada a que o KKR alcançasse um mínimo de 51% do capital e que a intenção do fundo é retirar a empresa de bolsa.A proposta do KKR avalia, assim, a Telecom Italia em aproximadamente 10,8 mil milhões de euros, sendo que a atual capitalização bolsista da empresa é de 7,55 mil milhões de euros.O elevado prémio oferecido em relação ao atual nível das ações é visto como uma forma de tornar o negócio mais apetecível para alguns dos acionistas de referência, nomeadamente a francesa Vivendi, que detém 23,75% do capital, e a



O KKR classificou a sua manifestação de interesse como "amigável" e requer a aprovação da administração da operadora de telecomunicações.



Apesar do prémio face à atual cotação, Erhan Gurses, analista da Bloomberg Intelligence, aponta para a provável resistência da Vivendi. "Uma potencial oferta de takeover da Telecom Italia pelo KKR poderá enfrentar um obstáculo intransponível porque a Vivendi deverá resistir, tendo em conta que os quase 24% que detém na empresa foram comprados a um preço médio de 1,03 euros por ação", assinala.



Nos últimos cinco anos as ações da Telecom Italia desvalorizaram cerca de 50%.