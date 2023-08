Três riscos para a economia dos EUA (que podem mexer com Wall Street) em 2024

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Wall Street tem vindo a recuperar das perdas do ano passado e o índice de referência S&P 500 está mesmo próximo de máximos históricos. O otimismo dos investidores em relação às ações dos Estados Unidos prende-se com a robustez da economia do país, que continua a crescer apesar da política monetária restritiva. O Morgan Stanley alerta, contudo, que pode ser tempo para preparar um cenário menos ...