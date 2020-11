Vacina anima a festa de Biden com máximos nas bolsas

As comemorações da eleição de Biden para a Casa Branca foram animadas pelo comunicado da Pfizer, que espera estar a produzir uma vacina para a covid-19 até ao final do ano. Os investidores reagiram em euforia, com as ações e as matérias-primas a dispararem.

Vacina anima a festa de Biden com máximos nas bolsas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.