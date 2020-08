Veja em apenas 150 segundos como o ranking do PSI-20 evoluiu em 10 anos

As duas empresas do Grupo EDP são atualmente as mais valiosas do PSI-20, com uma capitalização bolsista conjunta que há poucos dias era superior à soma do valor de mercado de todas as outras 16 cotadas do índice.



Mas nem sempre foi assim e o domínio do índice e o estatuto de maior cotada portuguesa já pertenceu a outras cotadas.





Leia Também Grupo EDP vale mais que o resto do PSI-20

No início de 2010 a EDP já era a maior, mas a Galp Energia conquistou o "trono" ainda nesse ano e manteve-o até 2012, chegando mesmo a apresentar uma capitalização bolsista bem superior à da elétrica.Nos dois anos seguintes travou-se uma luta renhida a três, com a Jerónimo Martins a também conseguir destronar as empresas de energia do topo da bolsa.

Nos últimos anos a disputa tem sido sempre entre EDP e Galp, sendo que a pandemia fez a elétrica descolar de forma notória e atualmente já apresenta uma capitalização bolsista que mais que duplica a da petrolífera.



A Galp Energia é agora a quarta cotada mais valiosa da bolsa portuguesa, atrás da Jerónimo Martins e das duas empresas do Grupo EDP.



Na "segunda divisão" do PSI-20 as alterações no ranking também têm sido muitas. Depois das quatro maiores, nenhuma cotada tem um valor de mercado acima de 2 mil milhões de euros.



Mas para observar toda a evolução do ranking do PSI-20 o melhor é mesmo ver o gráfico animado em cima. Em 150 segundos assiste a todas as mudanças ao longo de 10 anos.