Wall Street à procura de rumo enquanto espera por dados da inflação

Os principais índices norte-americanos terminaram o dia a negociar sem rumo e praticamente inalterados, com os investidores a pesarem o que será necessário para a Reserva Federal inverter o aperto da política monetária que tem sido feito até agora. A leitura da inflação de abril, esperada na quarta-feira, deverá dar um sinal.O industrial Dow Jones recuou 0,17% para 33.618,69 pontos, enquanto o Standard & Poor's 500 (S&P 500) avançou 0,05% para 4.138,12 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite somou 0,18% para 12.256,92 pontos.Esta quarta-feira, o Departamento norte-americano do Trabalho divulga os dados da inflação de abril, que, de acordo com estimativas da Reuters, terá acelerado 0,4%.Os dados sobre os preços no produtor, os pedidos de subsídio de desemprego e o sentimento do consumidor nos EUA serão também divulgados durante a semana."A 'bigger picture' é que a inflação vai permanecer elevada por mais tempo e que estamos a caminho de uma recessão", afirmou Michael James, analista da Wedbush Securities, à Reuters."Se isso acontece de forma mais dura ou 'soft' depende, mas até que algo anule esta tese o mercado vai continuar com oscilações limitadas", completou.