Wall Street cede terreno à espera da inflação

Os principais índices do outro lado do Atlântico fecharam em terreno negativo, com os investidores a optarem pela prudência na véspera da divulgação dos dados da inflação de abril nos Estados Unidos.

O índice industrial Dow Jones recuou 0,17% para 33.561,81 pontos, ao passo que o Standard & Poor’s 500 desceu 0,46% para 4.119,17 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite fechou a perder 0,63% para 12.179,55 pontos.

A PayPal Holdings foi a cotada com pior desempenho do S&P 500, ao cair 12,73% para 65,90 dólares, depois de as perspetivas da empresa para este ano terem desapontado o mercado.