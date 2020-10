Wall Street com melhor semana desde julho, à espera de mais estímulos

O Dow Jones encerrou a sessão desta terça-feira a somar 0,57% para 28.586,90 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,88% para 3.477,13 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,39% para 11.579,54 pontos.

Os principais índices de Wall Street subiram pela terceira sessão consecutiva, a marcarem o maior ganho semanal desde julho, depois de a Casa Branca ter sinalizado uma abertura para estímulos em larga escala e de algumas empresas terem revisto em alta as suas previsões para os lucros deste ano.

Os ânimos melhoraram depois de se saber que o secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin, disse à líder (democrata) da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, que o presidente Donald Trump quer um acordo para um pacote alargado de estímulos à economia.

Posteriormente, já depois do encerramento das bolsas europeias, um dos principais conselheiros de Trump para os assuntos económicos, Larry Kudlow, revelou que o presidente tinha acabado de aprovar um pacote revisto de medidas para o relançamento da economia, o que reforçou os ganhos nas bolsas.

Recorde-se que o presidente norte-americano declarou na terça-feira que tinha decidido interromper as conversações com os democratas com vista a um novo pacote de estímulos à economia, acusando Pelosi de não estar a negociar de boa fé. O chefe da Casa Branca disse que só depois das eleições presidenciais é que seriam retomadas as negociações.

Entretanto, algumas horas depois, Trump disse que o Congresso deveria alargar rapidamente 25 mil milhões de dólares em novas ajudas salariais às companhias aéreas norte-americanas que estão a colocar em licença milhares de trabalhadores numa altura em que as viagens de avião continuam a ser fortemente afetadas pela pandemia de covid-19 – e esta abertura a mais estímulos deixou os investidores na expectativa de que pudessem ser aprovadas pelo menos ajudas setoriais nos EUA antes das eleições. Mas ontem os democratas disseram que recusariam acordar assistência financeira a qualquer setor específico antes de um pacote global de ajuda e hoje há nova reviravolta a mexer com os mercados.

Entre os destaques pela positiva, a fabricante de microchips Xilinx disparou com a informação de que está em conversações avançadas para ser comprada por 30 mil milhões de dólares pela rival Advanced Micro Devices.

Nas tecnologias, a Amazon escalou mais de 3%, a Microsoft somou mais de 2%, ao passo que a Alphabet (dona da Google) e a Apple ganharam mais de 1%.