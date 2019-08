Wall Street dispara e já acumula ganhos na semana

Após um início de semana de fortes quedas, as bolsas norte-americanas subiram pela segunda sessão seguida, com os investidores mais tranquilos com a frente cambial da disputa entre os Estados Unidos e a China.

O S&P500 somou 1,88% para 2.938,09 pontos, conseguindo a maior subida em dois meses. No acumulado da semana, este índice que agrupa as 500 maiores empresas norte-americanas apresenta um saldo positivo. Na semana passada, em que perdeu mais de 3%, este índice fechou nos 2.932,05 pontos.

O Dow Jones ganhou 1,43% para 26.378,5 pontos e o Nasdaq avançou 2,24% para 8.039,16 pontos. "Por agora, no que diz respeito à volatilidade, o pior ficou para trás", comentou à Bloomberg Rick Bensignor, antigo analista do Morgan Staney.

A evolução positiva dos três índices de referência norte-americanos acontece depois de o banco central chinês ter fixado o valor da moeda mais firmemente do que era esperado pelo mercado, sinalizando a vontade de estabilizar a divisa, depois de na segunda-feira, 5 de agosto, esta ter deslizado até ao nível mais baixo em 11 anos face ao dólar. A quebra na moeda chinesa foi uma resposta à imposição de tarifas sobre as importações chinesas que havia sido anunciada por Donald Trump na semana anterior.





Paralelamente, Pequim divulgou que as exportações registaram um aumento, o que não estava a ser antecipado pelos analistas. Já as importações diminuíram menos que o esperado. Isto, apesar de o comércio entre China e Estados Unidos ter voltado a contrair em julho. "Estes dados são muito reconfortantes para os investidores porque mostram que as economias mundiais não estão a degradar-se rapidamente", justifica, em declarações à Reuters, um analista da Bokeh Capital Partners.