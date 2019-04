Wall Street em máximos de seis meses com resultados acima do esperado

As principais praças dos Estados Unidos abriram a sessão em alta impulsionadas pelo facto de várias cotadas relevantes terem apresentado resultados que bateram as estimativas dos analistas.

Reuters

Depois das perdas de ontem, Wall Street está de volta aos ganhos sobretudo devido ao otimismo gerado pela apresentação de resultados de várias empresas que superaram as estimativas dos analistas. O índice Dow Jones começou o dia a ganhar 0,48% para 26.511,97 pontos, seguido pelo Nasdaq Composite a somar 0,31% para 8.000,742 pontos, e pelo Standard & Poor's 500 a subir 0,30% para 2.914,35 pontos. Com este arranque na sessão os três índices negoceiam em máximos de outubro do ano passado.

Os resultados reportados mais animadores vão do setor financeiro ao farmacêutico. O Bank of America registou novamente lucros recorde no primeiro trimestre deste ano, ascendendo a 7,3 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 6% face ao período homólogo. O BofA segue a apreciar 0,27% para 26,03 dólares.



Já o fundo de investimento BlackRock revelou ter fechado os primeiros três meses de 2019 com lucros de 1,05 mil milhões de dólares, resultado que apesar de ter ficado aquém dos 1,09 mil milhões alcançados há um ano fica acima das projeções dos analistas que previam uma maior quebra. A cotada negoceia com uma subida de 2,02% para 460,70 dólares.



A Johnson & Johnson superou as estimativas dos economistas e reviu em alta a projeção para as vendas em 2019, o que permite ao conglomerado avançar 1,71% para 138,87 dólares.



Nota ainda para a United Health que soma 1,31% para 233,41 dólares depois de a maior segurada norte-americana no setor da saúde ter superado as projeções dos analistas.



Também a contribuir para o otimismo verificado em Wall Street está a renovada convicção de que Estados Unidos e China irão fechar com sucesso as negociações com vista a um acordo comercial entre as duas maiores economias mundiais.