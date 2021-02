Wall Street estreia fevereiro com melhor dia em 10 semanas

O Dow Jones encerrou a somar 0,76% para os 30.211.91 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 1,61% para 3.773,86 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite foi o que mais valorizou, ao ganhar 2,55% para 13.403,39 pontos.

As praças do outro lado do Atlântico estão a tentar recuperar as fortes perdas da semana passada, que a tornaram a pior semana desde outubro – e hoje conseguiram marcar a melhor sessão das últimas 10 semanas.

Na semana passada, o ataque dos investidores amadores aos hedge funds induziu um forte aumento de volatilidade nos mercados financeiros, o que, aliado ao agravamento das restrições devido à pandemia, atirou os os principais índices para o vermelho.

Vários investidores amadores agendaram um "ataque" a empresas como a GameStop ou a AMC, mas o real alvo eram os fundos de investimento em Wall Street, uma vez que mantinham milhões de ações a apostarem na queda destas e de outras empresas (o chamado "shortselling").

Este embate entre investidores amadores – que se coordenaram através do Reddit – e os hedge funds levou a que esses investidores fizessem subir as cotações de empresas onde os fundos de cobertura de risco tinham maiores posições curtas (como a GameStop e a AMC) e estes fundos viram-se obrigados a desfazer-se de parte da sua carteira para obterem a liquidez necessária não só para fechar as posições curtas, limitando as perdas, como para fazer face à saída de vários clientes assustados com a desvalorização dos portefólios.

A GameStop recuou cerca de 31% hoje (depois de ter disparado cerca de 400% nos últimos dias) e a AMC subiu 0,30% (uma grande diferença face à forte escalada da semana passada).

Esta correria à GameStop suscitou muitas questões, nomeadamente se os produtos de investimento estariam com preços adequados – também em torno da democratização da negociação em bolsa.

Neste início de semana as bolsas regressaram ao verde um pouco por todo o mundo, com os "investidores do Reddit" a virarem o foco para a prata, que disparou perto de 10%.

Os intervenientes de mercado continuam atentos à divulgação de resultados. Amanhã a Alphabet e Amazon reportam as suas contas depois do fecho das bolsas em Wall Street.