Wall Street fecha mista com investidores mais cautelosos

4.130,62

33.309,51

Leia Também Lucros da Disney sobem 170% no primeiro trimestre

12.328,51

As bolsas norte-americanas fecharam mistas, num dia em que sinais de um mercado laboral menos robusto e preocupações renovadas sobre a resiliência dos bancos regionais levou a uma maior procura por ativos-refúgio, como a dívida soberana.O número de novos pedidos de subsídio de desemprego subiu para os 264 mil na semana passada, o valor mais alto desde outubro de 2021. Já o índice de preços no produtor acelerou 0,2%, abaixo dos 0,3% estimados pelos analistas, o que deu força à expectativa de que a luta da Reserva Federal (Fed) norte-americana contra a inflação poderá estar a surtir efeito.O S&P 500, referência para a região, perdeu 0,17% parapontos, e o industrial Dow Jones cedeu 0,66% parapontos.Já o tecnológico Nasdaq Composite subiu 0,18% parapontos, com a Alphabet a impulsionar o índice com uma subida de 4,31% para os 116,87 dólares, após a Google ter anunciado novas ferramentas de Inteligência Artificial nos seus produtos.Já a Walt Disney viu as ações caírem 8,66% para os 92,34 dólares, na primeira sessão depois de ter divulgado que o número de subscritores do serviço de streaming, a Disney+, caiu no primeiro trimestre.Com perdas fechou também a Peloton, num dia em que foi conhecido que pediu a devolução de cerca de 2,2 milhões de bicicletas. As ações da empresa norte-americana caíram 8,90% para os 6,86 dólares.