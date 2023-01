Europa fecha no verde. Juros aliviam e petróleo tomba

07h43

Ásia regista ganhos pelo quarto dia consecutivo. Europa aponta para o verde

As principais praças europeias estão de olhos no terceiro dia de negociação do ano a verde, com os futuros sobre o Euro Stoxx 50 a avançarem 0,3%.



A influenciar está a negociação na Ásia, com ganhos consideráveis, depois de os reguladores chineses terem aprovado um plano para o Ant Group levantar um financiamento de 1,5 mil milhões de dólares para a unidade do consumidor do Alibaba - dando força ao setor tecnológico da região.



O índice agregador da região, MSCI Asia Pacific manteve-se com ganhos pelo quarto dia consecutivo - a maior série de subidas desde agosto - e valorizou 0,6%. Ainda assim, os avanços foram limitados com os investidores a aguardarem hoje a divulgação das atas da última reunião de 2022 da Reserva Federal norte-americana, bem como dados do emprego nos Estados Unidos esta sexta-feira.



Ao mesmo tempo, as perspetivas de uma reabertura na China, depois da política covid-zero, voltou a estar na mira dos investidores com a possibilidade das infeções terem atingido um pico em algumas cidades. No entanto, está reabertura pode falhar em materializar-se, explica Chris Senyek, analista da Wolfe Research.



"Do nosso ponto de vista, ainda há muita incerteza nesse campo e quando a economia começar de facto a reacelerar, a inflação é capaz de ir contra e impedir o crescimento económico", apontou ainda numa nota.



Na China, Xangai subiu 0,3%, enquanto o Hang Seng, em Hong Kong, somou 2,3%. No Japão, o Topix desceu 1% e o Nikkei perdeu 1,3%. Já na Coreia do Sul o Kospi avançou 1,4%.