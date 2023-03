BCE acredita que bancos da Zona Euro estão a salvo da turbulência no setor

Leia Também BCE debate banca dos EUA em reunião extraordinária esta sexta-feira

Os supervisores do Banco Central Europeu (BCE) não vêm risco de contágio para os bancos da Zona Euro da recente turbulência nos mercados, mesmo depois de os acordos de financiamento feitos pelo Credit Suisse e pelo First Republic Bank não terem conseguido afastar preocupações e a volatilidade ainda se manter.A informação foi avançada esta sexta-feira pela Reuters, que cita fontes próximas do processo.O BCE reuniu-se esta sexta-feira para uma reunião extraordinária do conselho de supervisão, para discutir a instabilidade no setor da banca, algo que já tinha acontecido esta segunda-feira no seguimento do tombo do Silvergate, do Silicon Valley Bank e do Signature Bank.Os supervisores terão recebido informações de que os depósitos estavam estáveis na Zona Euro e que a exposição dos bancos ao Credit Suisse é reduzida.Nos Estados Unidos, o governo e alguns grande bancos juntaram-se esta quinta-feira para avançar com um plano de resgate com 30 mil milhões de dólares ao First Republic Bank, que estava sob escrutínio depois da falência das outras três instituições bancárias (Silvergate, o Silicon Valley Bank e Signature Bank).O financiamento foi realizado pouco tempo depois de o Credit Suisse ter assegurado mais de 50 mil milhões de euros em liquidez do Banco Nacional Suíço (SNB).Apesar dos desenvolvimentos dos últimos dias, a pressão sobre o setor parece continuar.Esta sexta-feira às 15h00 o Credit Suisse perdia 9,57% para 0,1935 francos suíços, tendo já estado a cair mais de 12%, a ser influenciado por um relatório da Morningstar Direct que mostrava que o Credit Suisse tinha visto saídas de capital no valor de 450 milhões nos Estados Unidos e Europa entre segunda e quarta-feira.Na Europa, o Stoxx Banks continua a ser penalizado, estando a perder 3,15%. Já o BCP, o único banco cotado na bolsa de Lisboa, perde 5,86% para 0,1815 euros, após ter chegado a desvalorizar quase 7%.