Wall Street fecha no vermelho com novo "selloff" na banca

33.402,38 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite recuou 0,52% para 12.126,33 pontos.



Gennadiy Goldberg, analista na TD Securities, considera que os investidores "devem continuar vigilantes para sinais de stress na banca". "Esperamos que os participantes do mercado reajam desproporcionalmente a notícias económicas negativas", disse, em declarações à Bloomberg.



Esta terça-feira foi divulgado que o número de vagas de emprego disponíveis nos EUA caiu para o valor mais baixo desde maio de 2021 - 9,93 milhões. Os dados, divulgados pelo Departamento norte-americano do Trabalho, foram vistos já como um efeito das sucessivas subidas das taxas de juro, o que deu força às expectativas dos investidores de que o fim do ciclo dos aumenots das taxas de juro deverá estar para breve.











As bolsas norte-americanas fecharam no vermelho, colocando fim a quatro dias de ganhos. A pressionar os índices esteve um "selloff" - venda em massa - no setor da banca.Entre as principais descidas estiveram nomes como o Wells Fargo & Co e o Citigroup, com as ações de ambos a descerem 2%. Também o First Republic Bank fechou a sessão com perdas de mais de 5%.O S&P 500, índice de referência para a região, cedeu 0,58% para 4.100,60 pontos, o industrial Dow Jones desvalorizou 0,59% para