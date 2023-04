09h46

Europa no verde com Paris a caminho de recorde. Credit Suisse e UBS negoceiam em terreno positivo

A Europa arrancou a sessão desta terça-feira pintada de verde, com os investidores atentos ao "outlook" sobre o crescimento económico da região.

O Stoxx 600 soma 0,26% para 458,90 pontos. Entre os 20 setores que compõem o índice de referência europeu, mineração, banca, setor automóvel e serviços financeiros registaram os ganhos mais expressivos. Já as "utilities", comida e telecom comandaram as perdas.

Entre as principais praças Europeias, Paris é a que centra mais as atenções. O CAC 40 sobe 0,22%, estando perto de bater um novo recorde. Olhando para as restantes bolsas, Madrid avança 0,5%, Frabkfurt sobe 0,24% e Londres arrecada 0,18%.

Amesterdão ganha 0,29% e Milão perde ligeiramente (-0,09%).

As ações do Credit Suisse sobe 0,72% e o UBS soma 0,69% no mesmo dia em que decorre a primeira assembleia geral de acionistas depois de ter sido anunciado o acordo de aquisição do primeiro gigante suíço pelo segundo. O Banco Nacional Suíço deixou esta terça-feira claro que sem esta operação o Credit Suisse teria entrado em colapso.

Já a L'Oreal cresce 1,08% com a compra da Aesop por 2,5 mil milhões de dólares, o equivalente a 2,29 mil milhões de euros ao câmbio atual.