Wall Street interrompe série de ganhos após resultados mistos na banca

As bolsas norte-americanas arrancaram em baixa ligeira esta terça-feira, 16 de julho, após os máximos atingidos durante a sessão de ontem.





Hoje o arranque da sessão é marcado pela divulgação dos resultados de algumas cotadas que deram sinais mistos. As ações da Goldman Sachs sobem depois de o banco ter revelado que as receitas de "trading" bateram as expectativas . Em queda estão as ações do JPMorgan Chase (o maior banco norte-americano), que cortou as suas perspetivas e viu as suas margens de lucro cair , e do Wells Fargo, cujas receitas falharam as estimativas.Ontem o Citigroup abriu a época de apresentação de resultados da banca norte-americana com números acima das expectativas dos analistas. Segundo os dados da Refinitiv, citados pela Reuters, os lucros das cotadas do S&P 500 deverão diminuir 0,3%, o que a concretizar-se será a primeira queda trimestral em três anos.Este é o arranque da época de resultados que dará números para a Reserva Federal avaliar o estado das empresas norte-americanas, mais um dado importante para que decida em breve o futuro da política monetária. Neste momento, a expectativa continua ser de uma descida dos juros diretores em breve. A Fed reúne-se a 30 e 31 de julho.Hoje foram divulgados os números das vendas do retalho nos EUA em junho, tendo estes ficado acima do esperado, segundo a Bloomberg.Também no horizonte dos investidores está a disputa comercial entre os Estados Unidos e a China. O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, disse que poderia ir a Pequim, em conjunto com o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, para negociações se as conversas ao telemóvel com os chineses forem produtivas durante esta semana.



"Estamos preocupados com a complacência dos investidores uma vez que parecem acreditar que a Fed vai salvar o dia, que a disputa comercial entre os EUA-China será resolvida em breve e que um grande estímulo da China irá impulsionar o crescimento mundial", considera o analista da Nuveen Asset Management, Bob Doll, à Bloomberg, assinalando que os riscos "inclinam-se mais" para serem descendentes.



Além da banca, em termos de cotadas, é de assinalar a queda de 1,65% das ações da Tesla para os 249,3 dólares. A cotada anunciou hoje que eliminou as versões "Standard Range" do Model S e do Model X, tornando mais caro o preço-base destes dois modelos. Já o preço-base do Model 3 baixou.



(Notícia atualizada às 14h46)