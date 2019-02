As principais praças norte-americanas abriram a negociação bolsista em terreno negativo penalizadas pela divulgação de dados económicos que apontam para menor robustez da economia dos Estados Unidos. Esta quarta-feira a Fed voltou a refrear as expectativas quanto a novas subidas dos juros.

reunião de 29 e 30 de janeiro da Reserva Federal dos EUA, com o banco central a mostrar receio quanto à evolução da economia e a sublinhar vislumbrar motivos para uma abordagem paciente em matéria de política monetária, nomeadamente no que diz respeito a novos aumentos dos juros.

O índice Dow Jones abriu a sessão desta quinta-feira, 21 de fevereiro, a ceder 0,08% para 25.932,93 pontos, tal como o Nasdaq Composite a resvalar 0,19% para 7.475,10 pontos, e o Standard & Poor's 500 a deslizar 0,20% para 2.771,29 pontos.A pressionar Wall Street nesta sessão estão os dados mais recentes relativos às encomendas de equipamentos por parte do setor industrial norte-americano que caíram inesperadamente em dezembro. Esta foi a quarta quebra em cinco meses e, segundo escreve a agência Bloomberg, sugere que a incerteza em torno da disputa comercial Estados Unidos-China está a fazer com que a economia norte-americana esteja a perder algum ritmo.Outro dado que está a penalizar a negociação diz respeito ao número de novos pedidos de subsídio de desemprego que, apesar de ter caído na semana passada, registou um aumento para máximos de mais de um ano tendo em conta o valor médio que mede o comportamento deste indicador numa base de quatro semanas e não apenas semanal. Ora, este aumento mostra que aparentemente também o mercado laboral está a perder robustez.Já a animar os investidores norte-americanos parece estar algum progresso nas negociações Washington-Pequim com vista a um acordo para equilibrar a relação comercial das duas maiores economias mundiais. Pelo menos é essa a indicação sugerida pelas mais recentes declarações otimistas feitas por responsáveis de ambos os países. Desta feita, a China terá proposto importar mais 30 mil milhões de dólares de bens agrícolas norte-americanos e assim reduzir o défice dos EUA nas relações comerciais com Pequim.Esta quarta-feira, foram reveladas as atas da(Notícia atualizada às 14:40)