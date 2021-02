Wall Street prossegue subida com pequenos investidores mais calmos

O Dow Jones encerrou a somar 1,57% para os 30.687,48 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 1,39% para 3.826,32 pontos depois de ontem ter registado o melhor dia em 10 semanas.

Já o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,56% para se fixar nos 13.612,78 pontos.

As praças do outro lado do Atlântico continuam a recuperar das fortes perdas da semana passada, numa altura em que a euforia dos investidores amadores junto de cotadas onde grandes hedge funds tinham posições curtas (ou seja, apostavam na sua queda) parece estar a acalmar.

Um dos exemplos dessas cotadas foi a GameStop – que, depois de na semana pasada ter escalado perto de 400%, ontem perdeu 25% e hoje afundou 60% para 90 dólares, naquela que foi a sua maior queda diária de sempre.

Os investidores dos hedge funds que apostaram fortemente na queda dessas ações – onde se incluiu também a AMC – perderam milhares de milhões de dólares quando os preços dispararam na semana passada devido ao ataque concertado de um exército de traders amadores que combinaram a estratégia através do Reddit.

Ontem, esses pequenos investidores desviaram o foco para a prata – de onde saíram hoje –, o que tem estado a aliviar os mercados acionistas.

Com esta história já em segundo plano, os intervenientes de mercado voltaram a colocar o foco na divulgação de contas. Hoje serão reportados os números da Alphabet e Amazon, depois do fecho de Wall Street. Ambas estão cotadas no S&P 500 e no Nasdaq.