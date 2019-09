Os democratas já tinham ameaçado abrir um processo de impeachment ao atual presidente eleito pelo Partido Republicano, mas evitaram fazê-lo até ontem. A investigação anunciada por Nancy Pelosi, líder parlamentar dos democratas no Congresso, centra-se na suspeita de que Trump tenha beneficiado um país estrangeiro, a Ucrânia, para colher ganhos políticos na medida em que tentou prejudicar um oponente utilizando fundos públicos.Em causa está a alegada pressão que os EUA terão feito ao presidente ucraniano em julho, fazendo depender a libertação de uma tranche de milhões de ajuda à Ucrânia da abertura de uma investigação a Hunter Biden, o filho de Joe Biden - ex-vice-presidente de Barack Obama, que está na corrida para ser candidato dos democratas às presidenciais de 2020 -, por suspeita de irregularidades na sua ligação com uma empresa ucraniana.No entanto, dificilmente o processo irá ter consequências práticas dado que é preciso uma maioria de dois terços no Senado para que o impeachment seja aprovado. Esse cenário é improvável dado que a câmara alta do Congresso norte-americano tem maioria republicana.Ainda assim, o processo deverá ter impacto em Wall Street. "Dado que isto aumenta as perspetivas de grande incerteza política na maior economia do mundo e alarga a lista de riscos geopolíticos, os ativos de risco e as ações mundiais em particular mantêm-se na linha de fogo", escreve Lukman Otunuga, analista da FXTM, citado pela MarketWatch.Além do impeachment, os investidores digerem também as críticas feitas ontem por Donald Trump à China, apesar de terem sido noticiadas cedências chinesas quanto à soja e à carne de porco. As negociações comerciais têm sido marcadas por avanços e recuos que não deixam antecipar qual será o desfecho deste conflito que já dura mais de um ano.Entre as cotadas, o destaque vai para a Nike que apresentou resultados acima do esperado, tendo as ações disparado mais de 4% no arranque da sessão.Também em alta estão as ações da Philip Morris - que sobem mais de 7% - e da Altria após as empresas terem anunciado que terminaram as negociações para uma possível fusão.