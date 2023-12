Wall Street recupera da queda da última sessão e soma ganhos. Micron escala 8%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Wall Street aproveitou a sessão desta quinta-feira para recuperar das perdas da véspera. Os investidores estiveram a digerir os mais recentes dados macroeconómicos nos EUA, que sustentam a expectativa de cortes dos juros diretores no próximo ano.





O industrial Dow Jones subiu 0,87% para 37.404,35 pontos, depois de ter registado o pior dia desde outubro. Por sua vez, o Nasdaq Composite valorizou 1,26% para 14.963,87 pontos.





Já o Standard & Poor's 500 (S&P 500) cresceu 1,03% para 4.746,75 pontos, com 450 das 500 cotadas a terminarem as negociações em terreno positivo. Desde os mínimos do final de outubro, tanto o Dow Jones como o S&P 500 valorizaram mais de 15%. Por sua vez, o Nasdaq Composite subiu cerca de 19% durante o mesmo período.





Leia Também Europa cede terreno. Harbour Energy em contraciclo após anúncio de aquisição

"O mercado acionista passou de uma subida para uma descida muito rapidamente", salienta Rhys Williams, estratega-chefe da Spouting Rock Asset Management, em declarações à Bloomberg. Assim, o especialista acredita que a quebra desta quarta-feira, sucedida da subida de hoje é explicada por "uma correção técnica após um período muito forte".





No terceiro trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA cresceu 4,9%, em termos homólogos, tendo assim sido revisto em baixa pelo Bureau of Economic Analysis face aos 5,1% estimados na última previsão e tendo ficado alinhado com o valor da primeira estimativa.





Este número ficou ainda abaixo das expectativas dos economistas, inquiridos pelo Dow Jones, que apontavam para um crescimento de 5,1%.





Leia Também Crescimento do PIB nos EUA no terceiro trimestre revisto em baixa para 4,9%

O gabinete estatístico frisa que esta revisão em baixa da evolução do PIB entre julho e setembro foi justificada pelo facto de agora, face à última estimativa publicada no final de novembro, "haver mais dados".





Durante esta quinta-feira foram ainda publicados os números de pedidos de subsídio de desemprego na semana passada, os quais cresceram menos do que o esperado, mantendo-se assim perto de mínimos históricos.

Os investidores estiveram atentos às ações da Micron Technologies que escalaram 8,63%, depois de ter reportado uma receita trimestral acima do esperado pelos analistas.





Por sua vez, os títulos da Salesforce valorizaram 2,72%, à boleia de uma nota de "research" otimista do Morgan Stanley.