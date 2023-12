07h54

Europa aponta para o vermelho. Ásia mista com Toyota a pressionar Japão

As bolsas europeias apontam para um início de sessão em terreno negativo, numa altura em que os investidores se mostram menos otimistas com a possibilidade de um corte dos juros por parte da Reserva Federal (Fed) dos EUA e que ajustam posições antes do fim de semana de Natal.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 60 cedem 0,6%.



"O tom suave da Fed em dezembro foi extremamente exagerado em termos de impacto no preço dos ativos. O mercado ficará um pouco desiludido quanto ao período em que esses cortes [dos juros] começam a ter efeito", afirmou Mark Konyn, responsável pela área de investimento da AIA em Hong Kong, em declarações à Bloomberg.



Na Ásia, a sessão terminou mista, com os índices japoneses entre as maiores quedas, devido à venda de um grande volume das ações da Toyota. A fabricante de automóveis viu os títulos desvalorizarem mais de 4% depois de os escritórios da subsidiária Daihatsu Motor terem sido alvo de buscas devido a suspeitas de manipulação de testes de segurança.



No Japão, o Topix desvalorizou 1% e o Nikkei perdeu 1,59%. Na China, o Hang Seng valorizou 0,12% e o Shangai Composite soma 0,57%, enquanto na Coreia do Sul, o Kospi perde 0,55%.