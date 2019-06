Os investidores aguardam pelas palavras de Powell uma vez que cresce a expectativa de que a Reserva Federal norte-americana possa cortar os juros diretores no próximo mês. Na última reunião, na semana passada, a Fed deixou essa porta em aberto, o que a concretizar-se será a primeira vez em 10 anos.Quanto à relação com a China - que, em grande parte, justificou a viragem da política monetária -, o analista da Economic Index Associates, Robert Johnson, considera ser "improvável" que haja um acordo no G20. Em declarações à Reuters, Johnson antecipa que aquilo que Donald Trump quer é que a Fed corte os juros, declarando depois a vitória na disputa comercial com a China. Caso as duas coisas ocorram, a economia norte-americana tenderá a ser beneficiada a cerca de um ano das eleições presidenciais.A preocupar os investidores neste momento está o azedar da relação entre os EUA e o Irão. Depois de Donald Trump assinar um decreto com sanções diretas ao líder supremo do Irão, o presidente iraniano afirmou que essas medidas não terão efeitos porque o líder não tem ativos no estrangeiros. Além disso, o presidente iraniano descreveu a Casa Branca como "atrasada mental" , um comentário que já tinha feito anteriormente em relação a Trump, e garantiu que o canal diplomático entre Teerão e Washington fechou.Antes do arranque dos mercados foram divulgados os dados sobre os preços das casas que continuam a crescer, mas a um ritmo mais moderado.(Notícia atualizada às 14h44 com mais informação)