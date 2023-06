Wall Street sobe com apostas na pausa de Powell. Goldman contrasta a cair mais de 3%

33.061,57 pontos, enquanto o S&P 500 somou 0,99% para

Já o tecnológico Nasdaq Composite arrecadou 1,28% para 13.100,98 pontos.

Wall Street fechou a sessão desta quinta-feira em alta, com os investidores a digerirem os mais recentes números relativos ao mercado de trabalho, que reforçaram a expectativa de que a Reserva Federal (Fed) norte-americana possa estancar a subida dos juros diretores nos EUA.O industrial Dow Jones ganhou 0,47% para4.221,02 pontos.O mercado foi ainda animado pela aprovação na Câmara dos Representantes nos EUA, da suspensão do tecto da dívida. O diploma segue agora para o Senado, onde será votado na próxima segunda-feira, dia 5 de junho.O número de novos pedidos de subsídio de desemprego aumentou de forma modesta na semana passada. Além disso, os custos de mão-obra ficaram abaixo da estimativas em maio.As atenções dos investidores estão agora viradas para os dados do desemprego referentes a maio que será divulgados esta sexta-feira.No mercado de "swaps", os investidores apontam para uma probabilidade de 78,4% de que a Fed deixe a taxa dos fundos federais intocada na próxima reunião de política monetária, agendada para a segunda semana de junho.Os investidores estiveram atentos às ações da empresa de inteligência artificial C3.ai, as quais afundaram mais de 13%, devido ao "guidance" para este ano, que ficou abaixo das estimativas dos analistas.A Meta cresceu 2,98%, contagiando outras tecnológicas, depois de apresentar a nova geração de auscultadores.Já o Goldman Sachs derrapou 3,38% depois de o banco ter anunciado que vai despedir mais pessoas, para fazer frente ao contexto económico mais difícil.