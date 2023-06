Petróleo misto após aprovação do "debt ceiling" nos EUA

07h54

Petróleo misto com potencial pausa na subida dos juros pela Fed e aprovação do "debt ceiling" nos EUA

O petróleo está em negociar em sentidos opostos, com o mercado a avaliar o significado de uma potencial pausa no ciclo de aperto da política monetária da Fed, bem como a aprovação, na Câmara dos Representantes, de um acordo que suspende o limite de 31,4 biliões do tecto da dívida dos Estados Unidos.



O contrato de julho do West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, sobe 0,53% para 68,45 dólares por barril. Por seu lado, o contrato de agosto do Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, perde 1,2% para 72,66 dólares por barril.



Os dois índices registaram, desde o início da semana até quarta-feira, uma forte desvalorização, de 5,6% no caso do Brent e 6,3% no caso WTI.



"O mercado do petróleo tem estado a vender em excesso nas últimas duas sessões, devido aos dados fracos da economia chinesa e preocupações em torno do 'debt ceiling'. Mas o sentimento recuperou depois da aprovação na Câmara dos Representantes e o sinais de uma pausa na subidas das taxas de juro pela Fed também ofereceu uma oportunidade de recuperação", afirmou a analista Tina Teng, da CMC Markets à Reuters.