Altri começa a pagar dividendo a 26 de junho

A Altri anunciou esta quarta-feira, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, que vai começar a pagar o dividendo de 72 cêntimos por ação a partir de 26 de junho. Ou seja, as ações da Altri descontam o dividendo no dia 24 de junho.

Este dividendo representa um aumento de 140% face à remuneração de 30 cêntimos por título no ano passado e surge depois de os lucros da fabricante de pasta terem mais do que duplicado em 2018, para 194,5 milhões de euros. Com o pagamento deste dividendo de 72 cêntimos por ação (o máximo na história da empresa), a Altri vai entregar aos acionistas 148 milhões de euros, o que representa 76% dos lucros obtidos. Em 2018 a companhia pagou 61,5 milhões de euros, o que representou um "payout" de 64%. Em 2017 tinha pago um dividendo de 25 cêntimos por ação, num total de 51 milhões de euros. Ao dividendo que vai pagar este ano corresponde uma rendibilidade ("dividend yield") de 12,2%. As ações da Altri fecharam a sessão desta quarta-feira a recuar 4,61% para 5,8050 euros. A Altri é co-liderada por João Borges de Oliveira e Paulo Fernandes (CEO da Cofina, empresa que detém o Negócios).