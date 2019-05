Ramada remunera acionistas a partir de 26 de junho

A partir de 26 de junho a Ramada começará a pagar aos seus acionistas um dividendo de 0,60 euros por ação, o que significa que no dia 24 as ações já serão transacionadas sem conferirem o direito a esta remuneração, informou a empresa em comunicado à CMVM.

É de realçar que já foi pago, em dezembro passado, um dividendo de 1,15 euros ilíquido por ação como adiantamento por conta dos resultados de 2018.

Com o pagamento antecipado em dezembro e com os 0,60 euros agora anunciados, o dividendo total relativo ao exercício de 2018 ascende a 1,75 euros por ação.

O total a distribuir será assim de 44,84 milhões de euros, o que representa um "payout" de 64%.



Tendo em conta apenas o dividendo que ainda vai ser distribuído (60 cêntimos por ação), e atendendo a que encerrou a sessão de hoje a cair 0,26% para 7,6800 euros, a rendibilidade do dividendo é de 7,8%.

A remuneração acionista paga em 2018, por conta dos resultados de 2017, foi de 2,23 euros, pelo que os 1,75 euros brutos propostos para 2018 representaram um corte de 21,5% nos dividendos. Em 2017 a Ramada gerou mais-valias com a venda de ativos, o que levou a empresa a elevar o valor do dividendo para 2,23 euros por ação.





2018 foi também um ano em que uma operação de venda de subsidiárias insuflou os resultados da empresa. A empresa vendeu a totalidade do capital da Ramada Storax e das suas subsidiárias em França, no Reino Unido, Bélgica e Espanha que suportavam a rede internacional de distribuição. Os ganhos com esta operação, aprovada em maio de 2018 pela Autoridade da Concorrência e que significou o abandono da atividade de soluções de armazenagem, ascenderam a 59 milhões de euros.