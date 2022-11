Corticeira Amorim propõe dividendo extra de 9 cêntimos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O conselho de administração da Corticeira Amorim vai propor à assembleia geral, a realizar a 5 de dezembro próximo, o pagamento de um dividendo extraordinário de nove cêntimos por ação através da distribuição de reservas livres.

Uma decisão determinada pelos bons resultados do grupo liderado por António Rios Amorim, que entre janeiro e setembro obteve lucros de 64,2 milhões de euros, mais 10,6% do que em igual período do ano passado.