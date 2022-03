"Bom conjunto de resultados" e buyback levam CTT a disparar 7,5%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A empresa de correios é a estrela da sessão na bolsa de Lisboa esta quinta-feira. Os CTT estão a viver a melhor sessão desde junho de 2021, com os analistas a aplaudirem o "bom conjunto de resultados" reportados ontem pela companhia e anúncio de aumento de dividendo.

Os títulos dos CTT seguem a avançar 5,56% para 4,84 euros, mas já subiram um máximo de 7,63% para 4,935 euros, naquela que é a maior subida intradiária desde junho de 2021, com as ações a reagirem aos resultados anuais reportados pela empresa já depois do fecho da sessão de ontem.

A companhia revelou que os seus lucros mais que duplicaram no último ano, para 38,4 milhões de euros. O analista do CaixaBank/BPI Filipe Leite, num comentário aos resultados, destacam que os números apresentados ficaram acima das suas expectativas, adiantando que esperam uma reação positiva por parte dos investidores.

"As receitas do quarto trimestre ficaram 5% acima das nossas expectativas (10 milhões de euros) e 6% acima do consenso (12 milhões de euros) sobretudo devido ao desvio positivo da unidade postal", escreve o banco de investimento.

Em relação a 2022, o CaixaBank/BPI antecipa um crescimento de um dígito "médio-alto" das receitas.

Remuneração supera estimativas

A política acionista dos CTT também surpreendeu positivamente os analistas. A empresa de correios adiantou ainda que vai propor a distribuição de um dividendo bruto de 0,12 euros por ação, acima dos 8,5 cêntimos distribuídos em 2021.

Além do aumento de dividendo, a companhia vai avançar com um programa de recompra de ações próprias que poderá ascender a 4,65 milhões de ações, equivalentes a 3,1% do capital social dos CTT, podendo gastar 18 milhões de euros.

Os analistas do CaixaBank/BPI realçam que somados os 18 milhões que irão ser pagos em dividendos e os 18 milhões destinados à recompra de ações, os CTT vão entregar 36 milhões aos acionistas, um valor que supera os 26 milhões esperados pelo banco.

"Acreditamos que o mercado deverá reagir positivamente a este bom conjunto de resultados e ao primeiro anúncio de um programa de recompra de ações", remata o analista Filipe Leite.



