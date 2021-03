O CaixaBank/BPI estima que os CTT tenham registado um trimestre de crescimento nas receitas e EBITDA, com a cotada a beneficiar com o crescimento da divisão da entrega de encomendas (E&P), que compensa a quebra esperada na atividade tradicional de entrega de correio.





Nas estimativas publicadas esta quinta-feira, os analistas do CaixaBank/BPI apontam para receitas de 216 milhões de euros no quarto trimestre, o que representa um crescimento de 4% face ao período homólogo. Já o EBITDA terá aumentado 11% para 31 milhões de euros.





O analista Filipe Leite, que não avança com previsões para os resultados líquidos, assinala que as suas previsões estão acima do consensus para as receitas (+8%) e para o EBITDA (21%).





O negócio de correio ainda representa mais de metade das receitas esperadas, mas a divisão de E&P já deverá gerar um volume de 59 milhões de euros no quarto trimestre, bem acima do contributo de 22 milhões de euros esperado com o Banco CTT.





Enquanto as receitas na unidade de correio deverão baixar 6% no quarto trimestre (em linha com o 'guidance' da empresa), na divisão das encomendas o crescimento estimado é de 40%, bem acima do aumento de 24% reportado no terceiro trimestre.





"O negócio de E&P deverá continuar a beneficiar de um forte aumento dos volumes em Portugal e Espanha", escreve o analista, lembrando que a empresa atingiu um recorde de entrega de encomendas em dezembro e que ganhou clientes de retalho eletrónico em Espanha no mês de setembro.





No que diz respeito ao "cash flow" da empresa, o CaixaBank BPI estima que os CTT cheguem ao final de 2020 com uma posição positiva em "cash" de 37 milhões de euros, o que compara com 23 milhões em setembro do ano passado.





Os CTT vão divulgar os resultados a 16 de março, após o fecho da sessão. O CaixaBank BPI tem uma recomendação de "comprar" para a cotada, com um preço-alvo de 2,90 euros. As ações estão hoje a disparar 4,33% para 2,65 euros.