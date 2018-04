Bruno Colaço/Jornal de Negócios

A EDP foi alvo de uma revisão em baixa da avaliação por parte da Investec, que passou a avaliar a eléctrica em 3,20 euros, menos 8,6% do que a anterior estimativa de 3,50 euros. A recomendação também foi reduzida de "comprar" para "manter". O novo "target" confere às acções um potencial de subida de 1,56% face à actual cotação (3,151 euros).Já a EDP Renováveis foi alvo de uma melhoria de avaliação por parte do Berenberg, que passou a ter um preço-alvo de 8 euros para a empresa liderada por João Manso Neto, o que representa um potencial de queda de 0,44% face à actual cotação (8,035 euros). Segundo a Bloomberg a anterior avaliação datava de 7 de Fevereiro e era de 4,50 euros.O Negócios não teve acesso a nenhuma das notas de análise, pelo que não é possível revelar quais as razões que levaram estes bancos de investimento a alterarem as avaliações da EDP e da EDP Renováveis.